2020-07-02T08:43:55+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года

На излечении находятся 84 пациента, у которых подтвердился коронавирус
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года - в инфекционном госпитале 311 человек. Из них у 84 диагностировали COVID-19. За сутки выписали 0 человек, госпитализировали одного человека, летальных исходов 0.

- Отметим также, что в реанимационном отделении находится 13 пациентов. Состояние 17 пациентов, у которых только подозреваютCOVID-19, врачи оценивают как удовлетворительное, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

К слову, лечение также получают 208 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. С этим заболеванием за сутки госпитализировали 14 пациентов с пневмонией.

На амбулаторном лечении находятся 52 пациента с COVID-19, из них семеро - это дети.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также необходимо чаще мыть руки или обрабатывать их с помощью антисептиков. Эти меры помогут минимизировать риски заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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