Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года - в инфекционном госпитале 311 человек. Из них у 84 диагностировали COVID-19. За сутки выписали 0 человек, госпитализировали одного человека, летальных исходов 0.
- Отметим также, что в реанимационном отделении находится 13 пациентов. Состояние 17 пациентов, у которых только подозреваютCOVID-19, врачи оценивают как удовлетворительное, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
К слову, лечение также получают 208 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. С этим заболеванием за сутки госпитализировали 14 пациентов с пневмонией.
На амбулаторном лечении находятся 52 пациента с COVID-19, из них семеро - это дети.
Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также необходимо чаще мыть руки или обрабатывать их с помощью антисептиков. Эти меры помогут минимизировать риски заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU