2020-07-02T07:28:19+03:00
Общество

В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод

Пока работа идет в тестовом режиме
Александр ШТААЛЬ
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В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водоводВ микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водоводФото: Администрация Хабаровска
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В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод. Пока работа идет в тестовом режиме. Насосная станция находится на улице Мельничная.

- Пока специалисты испытывают системы, прогоняя через них чистую воду. Одновременно с этим заканчиваются работы по благоустройству территории по всей линии нового водовода, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В планах обеспечить качественной водой жителей частного сектора «Красной речки». То есть сети будут продолжать тянуть, устанавливать водоразборные колонки. В частном секторе микрорайона предусмотрено семь точек для подключения индивидуальных домовладений. Специалисты уже разрабатывают проектно-сметную документацию по обустройству разводящих водопроводных сетей.

Напомним, строительство водовода от улицы Прогрессивной до микрорайона началось в 2018 году. В него вложили более 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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