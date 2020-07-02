2020-07-02T08:01:00+03:00
Общество

В Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессор

Подозреваемого в краже уже задержали
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессорВ Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессорФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессор. О пропаже товара сообщили представители пострадавшей стороны. Происшествие случилось в павильоне, который расположен на улице Краснореченская. Потерпевшие оценили ущерб в 30 тысяч рублей. По данному обращению провели проверку.

- Во время разбирательств выяснили, что злоумышленник незаметно забрал компьютерную деталь с прилавка, воспользовавшись тем, что персонал магазина отвлекся, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемому 39 лет. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Похищенный процессор у него изъяли во время обыска по адресу проживания. В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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