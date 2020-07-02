2020-07-02T08:25:02+03:00
Общество

Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидии

Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидииКоренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидии. Общая сумма господдержки составляет 10 миллионов рублей. Деньги направят на мероприятия по укреплению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

- Субсидии предоставляют в рамках госпрограммы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». На эти деньги создадут условия для повышения доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Также будут развивать образование, культуру и медицинское обслуживание, - уточнили в минприроды края.

Отметим, что на субсидии в Амурском районе уже провели олимпиаду школьников по родному языку и национальной культуре. В Ульчском районе купили машину для проезда представителей КМНС в учреждения соцзащиты, больницы и школы. В Нанайском районе организовали выставку-конкурс «Семейные реликвии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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