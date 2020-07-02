Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидии
Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидии. Общая сумма господдержки составляет 10 миллионов рублей. Деньги направят на мероприятия по укреплению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
- Субсидии предоставляют в рамках госпрограммы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». На эти деньги создадут условия для повышения доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Также будут развивать образование, культуру и медицинское обслуживание, - уточнили в минприроды края.
Отметим, что на субсидии в Амурском районе уже провели олимпиаду школьников по родному языку и национальной культуре. В Ульчском районе купили машину для проезда представителей КМНС в учреждения соцзащиты, больницы и школы. В Нанайском районе организовали выставку-конкурс «Семейные реликвии».
ИСТОЧНИК KP.RU