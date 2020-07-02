2020-07-02T09:06:14+03:00
Общество

День Владивостока отметят телеконцертом «Мумий Тролля»

Пользователи видеосервиса Wink увидят премьеру живого концерта «С Новым годом, Крошка!»
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Концерт доступен со 2 июля и всегда! Фото: РостелекомКонцерт доступен со 2 июля и всегда! Фото: Ростелеком
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Цифровая премьера большого живого концерта группы «Мумий Тролль», записанного в декабре 2019 года, состоится в день основания Владивостока. Такой подарок владивостокцам и всем поклонникам Ильи Лагутенко решил сделать Ростелеком. Концерт доступен для просмотра в видеосервисе Wink в День города Владивостока – 2 июля исполняется 160 лет со дня его основания. А 3 июля в рамках проекта Wink Live состоится показ концерта на телеканале «Всё ТВ».

Подготовка программы «С Новым годом, Крошка!» шла больше года с привлечением международной команды видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые вместе создавали новую концертную реальность группы «Мумий Тролль». Концерт сопровождается ярким видеорядом со множеством спецэффектов: для съемок музыканты демонстрировали самые неожиданные таланты — от подводного плавания до цирковой эквилибристики. Выступления в Санкт-Петербурге и Москве должны были стать первыми в большом концертном туре группе, но вмешался коронавирус.

В специальном видеообращении почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко поздравил всех земляков с Днем города.

- Этим летом нам пришлось притормозить и держать «социальную дистанцию». Но мы знаем, как быть вместе, даже находясь на расстоянии. Включайте наш концерт и пойте, танцуйте и мечтайте вместе с нами. С радостью поздравляю родной Владивосток с Днем города - «мне чайки здесь запели на знакомом языке». Всем землякам радости и добра. «Наступят времена почище» - уйдет COVID-19 и мы обязательно встретимся снова! - сказал в видеобращении Илья Лагутенко, почетный гражданин Владивостока.

На декабрьских концертах прозвучали любимые многими поколениями поклонников хиты «Мумий Тролля» - «Невеста», «Утекай», «Медведица», «Девочка», «Владивосток 2000», которые многотысячный зал с удовольствием пел вместе с музыкантами. Кстати, тогда же заглавная песня программы «С Новым годом, Крошка!» достигла «совершеннолетия» - ей исполнился 21 год.

Кстати, в видеосервисе Wink можно посмотреть кинофильмы, сериалы и мультфильмы, в саундтреках которых звучат песни группы «Мумий Тролль» - «Елки» разных лет, «Питер FM», «День радио» и многие другие, включая недавние премьеры «Бабушка легкого поведения», «Трезвый водитель», «Союз Спасения». А также мультфильмы, в которых персонажей озвучивал Илья Лагутенко - это «Кунг-фу Панда» и «Моана».

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