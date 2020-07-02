В Хабаровском крае открыта подписная кампания на 2021 год по старым ценам
Досрочная подписная кампания началась 1 июля и закончится 31 августа. Как сообщили в пресс-службе Почты России, в этот период клиенты смогут выписать печатную периодику на первое полугодие 2021 года по ценам второго полугодия 2020 года.
Подписаться легко и безопасно, не выходя из дома можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Найти любимый журнал или газету можно по названию или по индексу в поисковой строке. Выбрать что-то новенькое можно по теме, алфавиту или интересам. Оформление занимает несколько минут.
Можно оформить подписку и лично, в любом почтовом отделении. Найти свое издание можно в бумажном каталоге. Можно пригласить почтальона на дом.
В акции участвуют свыше 1100 изданий, среди которых 330 газет и журналов федерального значения, а также 260 региональных и почти 460 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие.
Продолжается акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить благотворительную подписку для детей из школ-интернатов, детдомов, для ветеранов или пожилых соседей. Подробности акции на сайте Почты России.