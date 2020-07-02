Авиадебошира из бизнес-класса осудят в Хабаровске

2 Июль 2020 2020-07-02T09:30:39+03:00

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В Хабаровске осудят пассажира авиарейса «Новосибирск-Хабаровск». Ранее сообщалось, что он, будучи пьяным, мешал проводникам, оскорблял пассажиров, даже пытался драться. Экипажу ничего другого не оставалось, как вызвать полицейских, которые встретили дебошира у трапа.

- Во время разбирательств выяснили, что 37-летний смутьян летел бизнес-классом. При этом на замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. Встретившие мужчину полицейские сопроводили его в дежурную часть полиции, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Мужчина также отказался проходить медицинское освидетельствование. Позже его поместили в спецприемник для административно задержанных, началось разбирательство по статье «Хулиганство». На сегодняшний день материалы дела находятся в суде на рассмотрении. Максимально возможным наказанием для дебошира может быть лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU