2020-07-02T09:30:39+03:00
Общество

Авиадебошира из бизнес-класса осудят в Хабаровске

Мужчину сняли с рейса «Новосибирск – Хабаровск» в декабре 2019 года
Александр ШТААЛЬ
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Авиадебошира из бизнес-класса осудят в ХабаровскеАвиадебошира из бизнес-класса осудят в ХабаровскеФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровске осудят пассажира авиарейса «Новосибирск-Хабаровск». Ранее сообщалось, что он, будучи пьяным, мешал проводникам, оскорблял пассажиров, даже пытался драться. Экипажу ничего другого не оставалось, как вызвать полицейских, которые встретили дебошира у трапа.

- Во время разбирательств выяснили, что 37-летний смутьян летел бизнес-классом. При этом на замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. Встретившие мужчину полицейские сопроводили его в дежурную часть полиции, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Мужчина также отказался проходить медицинское освидетельствование. Позже его поместили в спецприемник для административно задержанных, началось разбирательство по статье «Хулиганство». На сегодняшний день материалы дела находятся в суде на рассмотрении. Максимально возможным наказанием для дебошира может быть лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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