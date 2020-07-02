В Комсомольске провели ямочный ремонт улиц

2 Июль 2020 2020-07-02T09:56:56+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре провели ямочный ремонт улиц. На сегодняшний день работы провели на 17 объектах общей площадью три тысячи 800 квадратных метров.

- На пяти объектах пока еще идет ремонт. Среди них улица Степная, которую сейчас используют многие водители для того, чтобы объехать реконструируемое Комшоссе, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Отметим также, что в ближайших планах приступят к ремонту улиц Комсомольская и Чапаева. Всего в летний период собираются провести ямочный ремонт в целом на почти 40 участках улично-дорожной сети. В общей сложности речь идет о реконструкции почти восьми тысяч квадратных метров дорог.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU