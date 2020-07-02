2020-07-02T11:20:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае осудили охочего до денег лесничего

Мужчину признали виновным в получении взяток
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудили охочего до денег лесничегоВ Хабаровском крае осудили охочего до денег лесничегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудили лесничего за взятки. Из материалов дела следует, что 42-летний фигурант из района имени Лазо попался на получении взяток. Речь идет о сумме в 300 тысяч рублей.

Деньги лесничий получал за подготовку документации, отвод и таксацию лесосеки для заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений. Также фигурант готов был закрыть глаза на отсутствие проверок предприятия, обеспечивал минимизацию административных последствий при проведении проверок подчиненными работниками.

- В июле 2017 года подсудимый получил деньги от директора предприятия, а в 2018 году потребовал еще 85 тысяч рублей за совершение входящих в его служебные полномочия действий, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Задержать злоумышленника смогли благодаря директору лесозаготовительной организации, который рассказал о ситуации правоохранителям. По решению суда лесничего лишили свободы на срок три с половиной года, которые он будет отбывать в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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