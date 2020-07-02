Биробиджан участвует во Всероссийском конкурсе проектов

2 Июль 2020 2020-07-02T11:19:37+03:00

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Мэрия Биробиджана подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Работа по ее оформлению шла почти месяц.

- Работа была проделана большая, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Собранные документы отправили в Минстрой России. Ждем результатов. Если деньги все-таки получим, то в первую очередь обновим городской парк культуры и отдыха.

Отметим также, что в составлении заявки поучаствовали и сами биробиджанцы. Они высказывали свои пожелания, которые также учли в мэрии. Для желающих проявить гражданскую сознательность организовывали опросы, фокус-группы, а также мониторили комментарии. В итоге все замечания, предложения при разработке проекта парка учли. Архитекторы и исследователи на основе собранных данных подготовили общую концепцию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU