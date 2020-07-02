2020-07-02T11:18:41+03:00
Общество

Больше четырех тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском крае

С профилактической целью иммуноглобулин ввели двум тысячам 133 пациентам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Больше четырех тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском краеБольше четырех тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае клещи покусали четыре тысячи 532 человека, из них одна тысяча 803 ребенка. Таковы данные с начала эпидемического сезона, озвученные в региональном управлении Роспотребнадзора.

- С профилактической целью иммуноглобулин ввели двум тысячам 133 пациентам, в том числе 678 детям. Также в регионе зафиксировали два случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом. Один из заболевших - ребенок, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в крае в этом году проводят акарицидную обработку на территориях общей площадью 1731,77 гектара. По состоянию на 17 июня 2020 обработали 1838,53 гектара, то есть 100,82 процента от плана.

Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща надо обращаться в медицинское учреждение по месту жительства, где его извлекут и примут меры по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше четырех тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском крае
Биробиджан участвует во Всероссийском конкурсе проектов
В Хабаровском крае осудили охочего до денег лесничего
В Комсомольске провели ямочный ремонт улиц
Авиадебошира из бизнес-класса осудят в Хабаровске
В Хабаровском крае открыта подписная кампания на 2021 год по старым ценам
День Владивостока отметят телеконцертом «Мумий Тролля»
В Хабаровском крае контролируют расходы на капремонт домов
Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидии
В Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессор
В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года
Все детские сады получили паспорта готовности перед новым учебным годом
Избиратель с подозрением на коронавирус пришел голосовать в Хабаровске
ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках Дальнего Востока и на всей территории России
В Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связи
В Еврейской автономии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
В Хабаровске ищут место для памятной доски руководителю КНДР Ким Чен Иру