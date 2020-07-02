2 Июль 2020 2020-07-02T11:18:41+03:00

Больше четырех тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровском крае клещи покусали четыре тысячи 532 человека, из них одна тысяча 803 ребенка. Таковы данные с начала эпидемического сезона, озвученные в региональном управлении Роспотребнадзора.

- С профилактической целью иммуноглобулин ввели двум тысячам 133 пациентам, в том числе 678 детям. Также в регионе зафиксировали два случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом. Один из заболевших - ребенок, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в крае в этом году проводят акарицидную обработку на территориях общей площадью 1731,77 гектара. По состоянию на 17 июня 2020 обработали 1838,53 гектара, то есть 100,82 процента от плана.

Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща надо обращаться в медицинское учреждение по месту жительства, где его извлекут и примут меры по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU