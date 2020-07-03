3 Июль 2020 2020-07-02T14:53:14+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 3 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В целом в регионе без осадков

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Сегодня, 3 июля, в Хабаровске без осадков, температура ночью +11 +13, днем +26 +28, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края преимущественно без осадков, температура ночью +9 +14, днем +24 +30, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью +5 +14, днем +24 +31, ветер юго-западный 5-14 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +5 +12, днем +10 +31, ветер юго-западный 5-14 м/с, порывы до 15-17 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 7 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, на утро 3 июля в крае зафиксировали четыре тысячи 386 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились две тысячи 200 человек, скончались 29 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU