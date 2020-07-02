Первый онлайн-кибертурнир по Warface на Дальнем Востоке проводит Ростелеком

2 Июль 2020 2020-07-02T14:54:05+03:00

Участвовать в нем могут все дальневосточники, которым уже исполнилось 14 лет

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Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», 4 и 5 июля на Дальнем Востоке пройдет первый кибертурнир по Warface «Кубок Ростелекома». Матчи пройдут в онлайне.

в формате онлайн. Матчи состоятся 4 и 5 июля, зарегистрироваться можно до 18:00 3 июля.

К участию в турнире приглашают команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория «14+». Турнир пройдет по системе «Single Elimination», когда команда выбывает из соревнований после одного поражения. Победителем считается команда, победившая в 11 раундах. Важно: нужно зарегистрироваться до 18 часов 3 июля.

- Популярность киберспорта постоянно растет, а аудитория компьютерных игр становится все больше. Именно для нее «Ростелеком» разработал тариф «Игровой» со множеством игровых бонусов и подарков. Мы постоянно развиваем свои продукты и сервисы, чтобы наши клиенты были первыми в всех своих начинаниях, - прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Турнир организован компанией «Ростелеком» и Хабаровским краевым отделением всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». Призовой фонд турнира - пятьдесят тысяч рублей. Узнать подробности и подать заявку на участие можно здесь.