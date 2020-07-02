2020-07-02T14:54:05+03:00
Киберспорт в России и мире

Первый онлайн-кибертурнир по Warface на Дальнем Востоке проводит Ростелеком

Участвовать в нем могут все дальневосточники, которым уже исполнилось 14 лет
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Вызов брошен. Готов его принять? Фото: РостелекомВызов брошен. Готов его принять? Фото: Ростелеком
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», 4 и 5 июля на Дальнем Востоке пройдет первый кибертурнир по Warface «Кубок Ростелекома». Матчи пройдут в онлайне.

в формате онлайн. Матчи состоятся 4 и 5 июля, зарегистрироваться можно до 18:00 3 июля.

К участию в турнире приглашают команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория «14+». Турнир пройдет по системе «Single Elimination», когда команда выбывает из соревнований после одного поражения. Победителем считается команда, победившая в 11 раундах. Важно: нужно зарегистрироваться до 18 часов 3 июля.

- Популярность киберспорта постоянно растет, а аудитория компьютерных игр становится все больше. Именно для нее «Ростелеком» разработал тариф «Игровой» со множеством игровых бонусов и подарков. Мы постоянно развиваем свои продукты и сервисы, чтобы наши клиенты были первыми в всех своих начинаниях, - прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Турнир организован компанией «Ростелеком» и Хабаровским краевым отделением всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». Призовой фонд турнира - пятьдесят тысяч рублей. Узнать подробности и подать заявку на участие можно здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый онлайн-кибертурнир по Warface на Дальнем Востоке проводит Ростелеком
Больше четырех тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском крае
Биробиджан участвует во Всероссийском конкурсе проектов
В Хабаровском крае осудили охочего до денег лесничего
В Комсомольске провели ямочный ремонт улиц
Авиадебошира из бизнес-класса осудят в Хабаровске
В Хабаровском крае открыта подписная кампания на 2021 год по старым ценам
День Владивостока отметят телеконцертом «Мумий Тролля»
В Хабаровском крае контролируют расходы на капремонт домов
Коренным малочисленным народам Хабаровского края дали субсидии
В Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессор
В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года
Все детские сады получили паспорта готовности перед новым учебным годом
Избиратель с подозрением на коронавирус пришел голосовать в Хабаровске
ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках Дальнего Востока и на всей территории России
В Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связи
В Еврейской автономии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
В Хабаровске ищут место для памятной доски руководителю КНДР Ким Чен Иру