Трехлетняя девочка утонула в Еврейской автономии
Трехлетняя девочка утонула в Еврейской автономии. По основной версии, трагедия случилась на водоеме в Облученском районе днем 2 июля по недосмотру родителей, отдыхающих на не рекомендованном для купания водоеме. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
Данный инцидент уже попал в поле зрения работников прокуратуры. На сегодняшний день организовали проверку инцидента.
- Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. Им предстоит оценить полноту и достаточность принятых мер органами профилактики, прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. – Также следственный отдел по Облученскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводит доследственную проверку.
Родителей убедительно просят следить за своими детьми, объяснять им, где отдых может быть опасным. Пожалуйста, не оставляйте детей без внимания.
ИСТОЧНИК KP.RU