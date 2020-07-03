3 Июль 2020 2020-07-02T15:14:39+03:00

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Трехлетняя девочка утонула в Еврейской автономии. По основной версии, трагедия случилась на водоеме в Облученском районе днем 2 июля по недосмотру родителей, отдыхающих на не рекомендованном для купания водоеме. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Данный инцидент уже попал в поле зрения работников прокуратуры. На сегодняшний день организовали проверку инцидента.

- Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. Им предстоит оценить полноту и достаточность принятых мер органами профилактики, прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. – Также следственный отдел по Облученскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводит доследственную проверку.

Родителей убедительно просят следить за своими детьми, объяснять им, где отдых может быть опасным. Пожалуйста, не оставляйте детей без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU