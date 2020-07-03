2020-07-02T15:55:00+03:00
Общество

Хабаровские археологи восстановили очень древний и редкий сосуд

Его развал нашли раскопках поселения Ручейки-1 в ЕАО
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские археологи восстановили очень древний и редкий сосуд ФОТО: Археологический музейХабаровские археологи восстановили очень древний и редкий сосуд ФОТО: Археологический музей
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Хабаровские археологи год работали на реконструкцией редкого сосуда. Его развал нашли раскопках поселения Ручейки-1 в Еврейской автономии летом 2018 года. По предварительной оценке специалистов, возраст находки примерно 3600-3800 лет, то есть 18-16 века до нашей эры.

- Сосуд относится к «переходному периоду от позднего неолита к палеометаллу». Аналогичные емкости с подобным орнаментом на территории Хабаровского края встречаются редко, - рассказали в археологическом музее.

К слову, для реконструкции сосуда использовали обычный архитектурный гипс, воду, обойный клей (пластификатор), наждачную бумагу разной зернистости. В конце работы гипс покрыли белой акриловой эмалью. Высотой сосуд в 38,5 сантиметров, диаметром венчика - 33,5 сантиметров, диаметром донца - 12 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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