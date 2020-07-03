Поджог машины из мести расследовали под Хабаровском

3 Июль 2020 2020-07-02T16:09:23+03:00

На преступление мужчина решился после того, как выпил спиртного

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Житель села Князе-Волконское-1 обратился в полицию с жалобой. Неизвестные ночью подожгли его автомобиль, припаркованный во дворе дома. Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей.

- Начались разбирательства по данному инциденту. Вскоре нашли и подозреваемого – 21-летнего жителя Ульчского района. Как выяснилось, он приехал в гости к своему брату в Князе-Волконское-1 накануне происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, родственник рассказывал задержанному на коллегу, с которым были разногласия на работе. В день, когда случился инцидент, ситуация повторилась. Тогда фигурант решил отомстить за своего родственника, но перед этим выпил спиртного. Он вылил на капот автомобиля бензин и поджог зажигалкой. Транспортное средство повреждено частично.

В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU