2020-07-02T16:20:57+03:00
Общество

На границе ЕАО и Хабаровского края остановили коров

На рогатый скот у перевозчика не было ветеринарных сопроводительных документов
Александр ШТААЛЬ
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На границе ЕАО и Хабаровского края остановили коровНа границе ЕАО и Хабаровского края остановили коровФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Еврейской автономии и Хабаровского края остановили машину, на которой перевозили крупный рогатый скот. Инцидент случился 29 июня 2020 года. Причиной вынужденного задержания живого груза тало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Без них через границу пытались провезти 28 животных.

- В отношении владельца груза проводится работа по привлечению к административной ответственности. Основная претензия – это нарушение требований ветеринарных правил, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Отметим также, что информацию о инциденте направили в Управление ветеринарии правительства Хабаровского края. Также от ведомства потребовали провести карантинные мероприятия в отношении задержанных животных, рассмотреть вопрос неисполнения должностными лицами полномочий государственной ветеринарной службой Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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