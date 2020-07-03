3 Июль 2020 2020-07-03T03:49:39+03:00

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Пенсионерки из ЕАО дали отпор телефонным мошенникам. Одна из них не поверила распространенной легенде, что сын попал в ДТП. Женщине 1946 года рождения позвонил неизвестный, рассказал, что родственник сбил человека и нужно решить вопрос. За то, чтобы избежать ответственности, надо заплатить 50 тысяч рублей. Женщина положила трубку и сообщила о звонке в полицию.

- Та же легенда не сработала и с жительницей села Ленинское 1950 года рождения. У нее аферисты требовали 70 тысяч рублей. Женщина сказала злоумышленнику, что сама обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

У пенсионерки 1941 года рождения неизвестные запросили 800 тысяч рублей. Доверчивая женщина направилась в банк, чтобы снять деньги, но встретила сына. Он успокоил маму, заявил о мошенничестве в полицию.

Жителей области убедительно просят не вступать в контакт с подозрительными и незнакомыми людьми, пытающимися решить какой бы то ни был денежный вопрос. Пожалуйста, будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU