2020-07-03T05:11:51+03:00
Общество

Часть хабаровчан вновь останется без горячей воды

Хабаровские тепловые сети продолжают ремонтные работы на ТЭЦ-3
Евгения МОЛОТОВА
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Часть хабаровчан вновь останется без горячей водыЧасть хабаровчан вновь останется без горячей водыФото: Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на оборудовании Хабаровской ТЭЦ-3. Так, в соответствии с утвержденным графиком годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год с 13 по 26 июля планируется остановка теплофикации Хабаровской ТЭЦ-3 для ремонта оборудования.

В указанный период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском районе, Кировском, в границах: Амурский бульвар, улицы Шмидта, Шелеста, Больничной, Воронежской и Ленинградской и в Железнодорожном районе. Исключение составят хабаровчане, проживающие по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, в районах ДОСы, «Хабаровск-2» и в поселке Горький. Потребители по данным адресам будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1. Частично горячей воды не будет в Центральном районе и в границах улиц: Карла Маркса - Ленинградская - Амурский бульвар - Московская.

Кроме того, с 10 по 13 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ газотранспортной системы прекратится доставка газа на Хабаровскую ТЭЦ-2, Волочаевскую и Некрасовскую котельные. В этот период также будет ограничено горячее водоснабжение у следующих потребителей: квартал улицы Подгаева и поселок Некрасовка. Абоненты, проживающие в зоне Хабаровской ТЭЦ-2, будут подключены к горячему водоснабжению от Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-2 по подающему трубопроводу.

ХТС обращают внимание потребителей на то, что за период отсутствия горячей воды во время остановки Хабаровской ТЭЦ-3, Волочаевской и Некрасовской котельных, будет сделан перерасчет в квитанциях за июль 2020 года.

Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

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