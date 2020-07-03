3 Июль 2020 2020-07-03T05:09:19+03:00

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В Хабаровске отменили вторую смену трудовых отрядов старшеклассников. Решение приняли на основании рекомендаций Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю. Напомним, трудовая вахта должна была пройти с 2 по 27 июля.

- Остается надежда на третью смену, начало которой запланировали на 28 июля 2020 года. Заявки на участие в трудовом отряде принимают в МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», телефон: 46-70-61, и в управлении по делам молодежи и социальным вопросам администрации города, телефон: 40-89-91, - рассказали в городском управлении по делам молодежи.

В планах провести городской штаб, совет по координации деятельности ТОС, городской смотр-конкурс на лучший отряд старшеклассников «Марш трудовых отрядов». Отметим, что проведение смотра-конкурса на лучший отряд старшеклассников «Марш трудовых отрядов» скорректировали с учетом эпидемиологической ситуации. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU