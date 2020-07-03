2020-07-03T05:08:28+03:00
Общество

Больше «социальных предприятий» стало в Хабаровском крае

Список пополнили еще 19 организаций
Александр ШТААЛЬ
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Больше «социальных предприятий» стало в Хабаровском крае ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяБольше «социальных предприятий» стало в Хабаровском крае ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
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Больше «социальных предприятий» стало в Хабаровском крае. В списке появились еще 19 организаций. При этом большая часть из них работает в Хабаровске. Такие данные предоставили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

- В перечне есть компания, обеспечивающая занятость граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Организация специализируется на производстве хлеба и мучных кондитерских изделий. Еще есть в списке частный детский сад, компания по подготовке и проведению детских и семейных праздников, предприятие, оказывающее логопедические услуги, услуги по подготовке детей к школе и другие.

Напомним, всего в списке таких компаний по региону набралось 42. Все они предоставляют населению услуги в сфере образования, медицины, бытового обслуживания. Статус «социального предприятия» позволяет пользоваться дополнительными мерами поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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