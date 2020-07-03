2020-07-03T05:47:38+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонта

Компенсируют 50 и 100 процентов оплаты
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонтаВ Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонтаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Взносы на капремонт обязательны для владельцев жилья, в том числе для граждан льготных категорий и людей старше 70 и 80 лет. Тем не менее ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда и другим льготникам полагается компенсация 50 процентов расходов на оплату жилья, в том числе на оплату взноса на капремонт.

- Для неработающих владельцев квартир в возрасте 70 лет компенсируют 50 процентов, если живут одиноко или с неработающими пожилыми гражданами, инвалидами 1 и 2 групп, если не получают компенсацию расходов на оплату жилья, - рассказали в краевом минсоцзащиты.

Людям старше 80 лет компенсируют 50 процентов, если они получают компенсацию расходов на оплату жилья, в составе которой выплачивается 50 процентов на оплату взноса на капремонт. Также 100-процентная компенсация полагается, если собственники не получают компенсацию расходов на оплату жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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