2020-07-03T05:46:42+03:00
Общество

Арендатор в Хабаровском крае погасил долг из страха за машину

В отношении авто вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий
Александр ШТААЛЬ
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Арендатор в Хабаровском крае погасил долг из страха за машинуАрендатор в Хабаровском крае погасил долг из страха за машинуФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Арендатор в Хабаровском крае погасил долг из страха потерять машину. По предварительной информации, предприниматель не оплачивал аренду земли в пользу администрации поселка Ванино. Сумма в итоге набралась приличная - больше 645 тысяч рублей. При этом на участке он вел вполне себе активную деятельность.

- Представители администрации поселка обратились в суд и добились взыскания с должника денег. Судебные приставы начали исполнительное производство. Предпринимателя об этом уведомили и напомнили о том, что нужно оплатить задолженность, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда все лояльные меры воздействия на должника, предусмотренные законом, использовали, решили действовать более жестко. Выяснили, что у бизнесмена в собственности есть машина. В отношении нее и вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий. Должник подумал и решил, что лучше заплатить, что в скором времени и сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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