Больницу в Хабаровске подключат к искусственному интеллекту

3 Июль 2020 2020-07-03T06:13:15+03:00

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В Хабаровске подписан договор о бесплатном подключении краевой клинической больницы №2 к разработанной банком модели искусственного интеллекта. Она может стать помощником врачей в диагностике и лечении коронавируса. Хабаровский край стал первым регионом Дальнего Востока, получившим доступ к новому продукту Сбербанка.

Разработанная банком модель выделяет на компьютерной томограмме легких изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что важно для определения тяжести протекания заболевания.

Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Ее внедрение может значительно облегчить работу врачей и повысить точность статистики. Разработчики системы подчеркивают, что ИИ-модель - лишь еще один мощный инструмент в умелых руках врача, он позволяет существенно облегчить, но не заменить тяжелый труд медиков.

В основе разработанного модуля лежит нейросеть, обученная на десятках тысяч размеченных специалистами срезов компьютерной томографии. Нейросеть определяет объем пораженных участков и долю пораженного легкого человека. Модель показывает высокую точность и имеет одобрительные отзывы медиков. За сутки данный модуль на одном сервере может обследовать и выдать заключения по 150 снимкам больных. Исследователи лаборатории искусственного интеллекта продолжают улучшения разработки и в ближайшем будущем обещают реализовать новые функции, такие, как определение степени тяжести протекания заболевания.

По словам Натальи Красулиной, управляющей головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк, новация поможет докторам оперативно принимать решения по назначению лечения пациентам.