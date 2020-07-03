2020-07-03T06:21:16+03:00
Общество

На социальную инфраструктуру в Хабаровском крае потратят 600 миллионов рублей

Объекты модернизируют в Ванино и Советской Гавани
Александр ШТААЛЬ
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На социальную инфраструктуру в Хабаровском крае потратят 600 миллионов рублейНа социальную инфраструктуру в Хабаровском крае потратят 600 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На социальную инфраструктуру в Хабаровском крае потратят больше 600 миллионов рублей. Модернизировать будут объекты в Ванино и Советской Гавани. Также в ближайшие несколько лет в районных центрах появится ряд новых объектов.

- На деньги реконструируют стадион в поселке Ванино, собираются построить социально-культурный центр в поселке Токи на 150 посадочных мест. На базе школы №4 в поселке Ванино создадут детский технопарк. Кроме того, в поселках Ванино и Токи реконструируют систему водоснабжения общей протяженностью более девяти километров, - рассказали в министерстве экономического развития края.

В планах купить высокотехнологичное оборудование для больниц Ванино и Советской Гавани. В учреждениях здравоохранения появятся передвижной флюорограф и маммограф. Часть денег направят на модернизацию материально-технической базы системы среднего профессионального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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