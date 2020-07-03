В Хабаровске возле долгостроя на Алексеевской благоустраивают территорию

3 Июль 2020 2020-07-03T10:01:24+03:00

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В Хабаровске продолжается работа на долгострое, расположенном на улице Алексеевская. Сейчас на объекте трудятся около 70 человек, которые занимаются отделкой помещений, укладкой кровли, благоустраивают территории рядом с домом. Ранее сообщалось, что кровлю не смогли полностью сделать из-за дождей, которые неожиданно начались в регионе.

- В скором времени начнутся работы по обустройству парковки для машин жильцов, детской и баскетбольной площадки. На сегодняшний день решили вопросы по сетям, в наличии уже электричество, вода и канализация, также подвели газовую трубу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что пока работы на объекте идут по графику. Дольщикам обещают, что в конце года они смогут заехать в свои квартиры, а пока им устраивают экскурсии на объект. Напомним, что новоселья дольщики ждут с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU