Прогноз по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре: ситуация остается непростой

3 Июль 2020 2020-07-03T10:00:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске -на-Амуре и в целом в крае ситуация по коронавирусу остается непростой. В регионе ежедневно выявляют около 80 человек с COVID-19. Не сокращается и число заболевших пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации:

- Горожан убедительно просят соблюдать меры предосторожности. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Избегайте мест с большим скоплением людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Чаще мойте руки, проветривайте помещения.

Напомним, по данным регионального минздрава, в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе зафиксировали 197 случаев заболевания. На сегодняшний день, 3 июля, лечение получают 84 человека, у которых подтвердился COVID-19. За минувшие сутки выписали двух человек, госпитализировали двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU