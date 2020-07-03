2020-07-03T10:00:15+03:00
Общество

Прогноз по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре: ситуация остается непростой

Горожан призывают соблюдать меры предосторожности
Александр ШТААЛЬ
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Прогноз по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре: ситуация остается не простойПрогноз по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре: ситуация остается не простойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Комсомольске -на-Амуре и в целом в крае ситуация по коронавирусу остается непростой. В регионе ежедневно выявляют около 80 человек с COVID-19. Не сокращается и число заболевших пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации:

- Горожан убедительно просят соблюдать меры предосторожности. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Избегайте мест с большим скоплением людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Чаще мойте руки, проветривайте помещения.

Напомним, по данным регионального минздрава, в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе зафиксировали 197 случаев заболевания. На сегодняшний день, 3 июля, лечение получают 84 человека, у которых подтвердился COVID-19. За минувшие сутки выписали двух человек, госпитализировали двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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