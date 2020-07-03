2020-07-03T10:00:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае осудили нелегала за незаконную вырубку

Злоумышленник промышлял в заказнике поселка Высокогорный
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудили нелегала за незаконную вырубкуВ Хабаровском крае осудили нелегала за незаконную вырубкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудили нелегала за незаконную рубку леса. Злоумышленника задержали в декабре 2019 года на территории природного заказника поселка Высокогорный. Во время расследования выяснили, что 38-летний гражданин ближнего зарубежья в апреле прошлого года приехал на поезде из-за рубежа и при этом незаконно пересек государственную границу Российской Федерации.

- Стало известно, что в ноябре 2019 года фигурант приехал в гости к другу в село Воскресеновка в ЕАО. Потом он, его друг и еще четверо приятелей поехали в Высокогорный заготавливать новогодние ели, чтобы потом их продать. Знакомым он показал якобы разрешительные документы на законное заготовление елей, поэтому они согласились помочь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленник спилил более 200 деревьев, причинив ущерб лесному фонду на 730 тысяч рублей. Он признал свою вину и частично компенсировал потери. Суд назначил ему в качестве наказания штраф в 290 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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