2020-07-03T09:56:36+03:00
Общество

В Хабаровском крае нехватку кадров будут мониторить на цифровом уровне

Такой подход поможет решить одну из главных проблем
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае нехватку кадров будут мониторить на цифровом уровнеВ Хабаровском крае нехватку кадров будут мониторить на цифровом уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае с помощью цифровой платформы будут мониторить кадровую потребность. На сегодняшний день нехватка рабочих рук - это один из проблемных вопросов. Усугубили положение и ограничительные меры из-за коронавируса.

- Последние три года уровень безработицы в регионе был менее одного процента. По данным на 1 марта, состояли на учете в качестве безработных шесть тысяч 200 человек, к июлю этот показатель приблизился к 18 тысячам. Больше всего безработных в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - прокомментировал Константин Виноградов, председатель комитета по труду и занятости населения края.

Одним из поводов к разработке детального плана действий стали невысокие оценки региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2019 год. Чтобы исправить ситуацию, планируют переформатировать работу центров занятости населения, выстраивать более гибкие взаимоотношения с руководителями МСП и инвесторами, корректировать программы под потребности работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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