2020-07-03T11:29:33+03:00
Общество

Маршрут трамвая №1 снова изменится в Хабаровске

Корректировки в работу общественного транспорта внесут 6 и 9 июля
Александр ШТААЛЬ
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Маршрут трамвая №1 снова изменится в ХабаровскеМаршрут трамвая №1 снова изменится в ХабаровскеФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске временно изменится маршрут трамвая №1. Корректировки вносят в связи с установкой опор и монтажом контактной сети. Как сообщили в городском управлении промышленности, транспорта, связи городской администрации, маршрут изменят 6 и 9 июля с 12:00 до 15:00. В эти периоды общественный транспорт будет следовать по маршруту «Железнодорожный вокзал - Депо №1».

Жителям города заранее приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации и учитывайте информацию при планировании поездок.

Напомним, 22 июня маршрут трамвая №1 также корректировали. Причина тому - реконструкция улицы Краснореченской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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