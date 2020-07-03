Маршрут трамвая №1 снова изменится в Хабаровске

3 Июль 2020 2020-07-03T11:29:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске временно изменится маршрут трамвая №1. Корректировки вносят в связи с установкой опор и монтажом контактной сети. Как сообщили в городском управлении промышленности, транспорта, связи городской администрации, маршрут изменят 6 и 9 июля с 12:00 до 15:00. В эти периоды общественный транспорт будет следовать по маршруту «Железнодорожный вокзал - Депо №1».

Жителям города заранее приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации и учитывайте информацию при планировании поездок.

Напомним, 22 июня маршрут трамвая №1 также корректировали. Причина тому - реконструкция улицы Краснореченской.

ИСТОЧНИК KP.RU