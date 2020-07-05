В Хабаровске открыли лестницу на стадион имени Ленина

5 Июль 2020 2020-07-05T10:19:29+03:00

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В Хабаровске открыли для посетителей лестницу на стадион имени Ленина. Речь идет о входной группе со стороны улицы Шевченко. Здесь любят фотографироваться влюбленные пары, спортсмены и семьи с маленькими детьми.

- Реконструкцию провели силами Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края. Благоустраивали входную группу, которая подмыли ливневые дожди летом 2019 года. Гости спортивного парка открытие лестницы ждали с особым нетерпением, - рассказали в пресс-службе КГАУ ДССХК.

Теперь на этом объекте есть заасфальтированная дорожка, удобные поручни. Чтобы избежать возможной подвижки грунта, на этот участок лестницы завезли и утрамбовали щебень. Отметим также, что уже получено положительное заключение в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» на капитальный ремонт лестницы. В рамках этих работ устроят системы водоотведения и ливневой канализации, установят подъемный механизм для доступности маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU