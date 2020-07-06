2020-07-05T13:40:08+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 6 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Местами в регионе ливни
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 6 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 6 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 6 июля, в Хабаровске кратковременные дожди, температура ночью +17 +19, днем +24 +26, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, температура ночью +14 +19, днем +26 +31, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами дожди, ливни, температура ночью +13 +19, днем +21 +31, ветер северо-восточный, северный 5-12 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +10 +18, днем +10 +29, ветер северо-восточной, северный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в крае зафиксировали четыре тысячи 644 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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