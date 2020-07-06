6 Июль 2020 2020-07-06T03:38:20+03:00

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В Еврейской автономии ожидаются ливни с грозами. По данным синоптиков, непогода покажет себя сегодня, 6 июля. Кроме осадков прогнозируют усиление ветра до 17 м/с.

- Жителей области призывают соблюдать правила безопасности во время ливней с грозами и усиления ветра. Из-за плохих метеоусловий возможны сбои в работе энергоснабжения и ЖКХ, увеличивается в разы вероятность дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Отметим также, что осадки и сильный ветер могут повредить крыши, навесы, строительные и рекламные конструкции. Силы и средства Главного управления МЧС России по региону, а также подчиненные подразделения готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Напомним, единый телефон вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU