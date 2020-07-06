6 Июль 2020 2020-07-06T03:37:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники нажились на платеже по кредиту жительницы ЕАО. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением и рассказала подробности происшествия. Со слов 57-летней сельчанки, ей позвонили неизвестные и сообщили, что ежемесячный платеж по кредиту в размере 26 тысяч 600 рублей не прошел из-за сбоя системы.

- Звонивший представился сотрудником банка, поэтому у потерпевшей не возникло сомнений. Аферист сказал, что нужно завершить операцию, и для этого она должна назвать два кода из смс-сообщений, которые поступят на ее телефон. Что сельчанка и сделала, - рассказали в пресс- службе УМВД России по ЕАО.

Чуть позже был второй звонок, и это были действительно сотрудники банка. От них она узнала, что деньги списали мошенники, а карта заблокирована. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося, выясняют, кто причастен к инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU