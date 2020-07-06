6 Июль 2020 2020-07-06T03:14:55+03:00

Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

Без горячей воды остался дом по улице Фрунзе

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В Хабаровске сегодня, 6 июля, без горячей воды остался дом №121 на улице Фрунзе. Причина тому порыв в подвале. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

- На сегодняшний день в городе не работают 98 лифтов. За минувшие сутки силами работников благоустройства с городских улиц собрали и вывезли 54,4 кубометра мусора, - рассказали в городской администрации.

В городе за минувшие сутки случилось 17 дорожно-транспортных аварий. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 813 раз.

Отметим также, что на городские маршруты утром вышли 541 единица общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов и 502 автобуса. Еще 48 автобусов работают на пригородных маршрутах.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали три тысячи 836 случаев заражения коронавирусом. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU