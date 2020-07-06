2020-07-06T05:15:10+03:00
Общество

Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем воды

На реке Уссури в Бикинском районе отмечают подъем уровня воды
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем водыУровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем водыФото: Ольга КИВА
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Повышение уровней воды на реке Уссури в Бикинском районе у села Лончаково отмечают гидрологи. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на 06 июля 2020 года. Специалисты отмечают, что возможен дополнительный подъем уровня воды на 10-20 сантиметров до отметок 370-380 сантиметров в связи с прохождением гребня паводка. Могут быть подтоплены сенокосы, дороги и посевы.

В Вяземском районе у села Шереметьево в ближайшие сутки на реке Уссури уровни воды могут приблизиться к отметке неблагоприятного явления в 810 сантиметров. На сегодняшний день затоплены поймы реки Амур на участке Хабаровск - село Елабуга, реки Уссури от села Лончаково Бикинского района до устья, реки Подхоренок Вяземского района на глубину 0,3-1,2 метра. На Амуре у Хабаровска ожидается подъем воды на 5-10 сантиметров в ближайшие двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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