6 Июль 2020 2020-07-06T05:14:07+03:00

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В Хабаровске раскрыли кражу в пансионате для пожилых людей. По предварительной информации, у 83-летнего мужчины при поступлении в частную организацию пропал кошелек. В нем находилось 65 тысяч рублей наличными.

- Во время проверки сообщения полицейские выяснили, что к хищению причастна уборщица пансионата. Она предложила помочь пенсионеру донести вещи в его комнату. Портмоне при этом находилось в сумке с одеждой. Когда хабаровчанин потерял сумку из виду, злоумышленница ее обыскала и похитила деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама подозреваемая рассказала, что спрятала кошелек в туалете, а потом забрала его оттуда и вынесла из пансионата. Деньги она потратить не успела, их нашли во время обыска и вернули законному владельцу. Женщина раскаялась в содеянном и написала явку с повинной. В отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU