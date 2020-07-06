2020-07-06T05:13:23+03:00
Общество

Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении «Сбербанк Онлайн»

Зарплатная карта дает определенные преимущества
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк ОнлайнКлиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк ОнлайнФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Зарплатная карта Сбербанка дает клиентам ряд преимуществ, включая годовое обслуживание и SMS-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (-0,8 процентных пункта).

Помимо доступа к традиционным преимуществам зарплатной карты, владельцы золотых или классических карт Visa, прикрепившие свою карту к зарплатному проекту, получат дополнительное начисление в размере 500 рублей на номер мобильного телефона. Акция продлится до 3 сентября 2020 года.

Чтобы перевести свою действующую карту Visa Classic или Visa Gold в статус зарплатной, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в настройках карты (классической или золотой) выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю. После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС- или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

Как отметила Екатерина Гарцева, директор департамента «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, в организации намерены продолжить внедрение цифровых инструментов как для работодателей, так и для сотрудников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска
В Хабаровске покупателей без масок предложили выпроваживать из магазинов
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении «Сбербанк Онлайн»
В Хабаровске раскрыли кражу в пансионате для пожилых людей
Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем воды
Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы
Мошенники нажились на платеже по кредиту жительницы ЕАО
В Еврейской автономии ожидаются ливни с грозами
Обстановка в Хабаровском крае на 6 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 5 июля в Хабаровском крае: за сутки 89 новых случаев заболевания
В Хабаровском крае достроили пришкольный интернат
В Хабаровске открыли лестницу на стадион имени Ленина
В Хабаровске на женщину с ребенком напал разбойник в маске
В Хабаровском крае в Амуре утонули дети
В Биробиджане вспыхнула впервые затопленная баня
Вырубки на Амуте в Хабаровском крае аукнулись уголовным делом на госслужащих
В Хабаровск привезут икону Матроны Московской
Самое большое граффити о войне нарисовали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае на 5 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 4 июля 2020 года: в Хабаровском крае больше четырех с половиной тысяч заражений
Комсомольск-на-Амуре еще может стать городом трудовой доблести
На весь Хабаровский край для легального отдыха открыты только два пляжа
Банда мошенников-автостраховщиков пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре
В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае позаботились о безопасности жителей
В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом
Обстановка в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон