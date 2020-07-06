6 Июль 2020 2020-07-06T05:13:23+03:00

Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн Фото: Иван МАКЕЕВ

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Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Зарплатная карта Сбербанка дает клиентам ряд преимуществ, включая годовое обслуживание и SMS-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (-0,8 процентных пункта).

Помимо доступа к традиционным преимуществам зарплатной карты, владельцы золотых или классических карт Visa, прикрепившие свою карту к зарплатному проекту, получат дополнительное начисление в размере 500 рублей на номер мобильного телефона. Акция продлится до 3 сентября 2020 года.

Чтобы перевести свою действующую карту Visa Classic или Visa Gold в статус зарплатной, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в настройках карты (классической или золотой) выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю. После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС- или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

Как отметила Екатерина Гарцева, директор департамента «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, в организации намерены продолжить внедрение цифровых инструментов как для работодателей, так и для сотрудников.