2020-07-06T05:43:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину

Предположительно, он утонул
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчинуВ Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину. По редварительной информации, просьба о помощи в поисках поступила в Главное управление МЧС России в минувшие выходные. Сообщается, что гражданин 4 июля 2020 года пропал на озере в районе дома №1 по улице Солнечная села Некрасовка Хабаровского района. Есть версия, что он утонул.

- На место происшествия 6 июля 2002 года направили группу спасателей в количестве шести человек и двух единиц техники. Основная цель специалистов - помочь местным полицейским в поисках, - рассказали в ФКГУ «ДВРПСО».

Спасателей снабдили тремя комплектами водолазного оборудования. Они будут обследовать дно озера.

Местных жителей убедительно просят быть предельно внимательными во время нахождения рядом с водоемами. Пожалуйста, воздержитесь от купания в местах, где это запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину
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