2020-07-06T05:51:07+03:00
Общество

Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик

К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился ДомКлик
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКликБонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКликФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился ДомКлик, сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости, входящий в экосистему Сбербанка.

Теперь все участники программы лояльности смогут списать накопленные бонусы СПАСИБО на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:

- услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте DomClick.ru;

- сервис «Анализ цены», который позволяет определить рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой.

Помимо возможности списать до 99% от стоимости услуг бонусами, клиентам также будут начисляться бонусы в размере 1% за каждую покупку на сайте.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Рады приветствовать нового партнёра программы — сервис ДомКлик от Сбербанка: наше предложение пополнилось замечательным сервисом и клиенты смогут выгодно пользоваться услугами для покупки и продажи недвижимости за бонусы».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска
В Хабаровске покупателей без масок предложили выпроваживать из магазинов
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении «Сбербанк Онлайн»
В Хабаровске раскрыли кражу в пансионате для пожилых людей
Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем воды
Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы
Мошенники нажились на платеже по кредиту жительницы ЕАО
В Еврейской автономии ожидаются ливни с грозами
Обстановка в Хабаровском крае на 6 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 5 июля в Хабаровском крае: за сутки 89 новых случаев заболевания
В Хабаровском крае достроили пришкольный интернат
В Хабаровске открыли лестницу на стадион имени Ленина
В Хабаровске на женщину с ребенком напал разбойник в маске
В Хабаровском крае в Амуре утонули дети
В Биробиджане вспыхнула впервые затопленная баня
Вырубки на Амуте в Хабаровском крае аукнулись уголовным делом на госслужащих
В Хабаровск привезут икону Матроны Московской
Самое большое граффити о войне нарисовали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае на 5 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 4 июля 2020 года: в Хабаровском крае больше четырех с половиной тысяч заражений
Комсомольск-на-Амуре еще может стать городом трудовой доблести
На весь Хабаровский край для легального отдыха открыты только два пляжа
Банда мошенников-автостраховщиков пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре
В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае позаботились о безопасности жителей
В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом
Обстановка в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон