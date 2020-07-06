В Хабаровске покупателей без масок предложили выпроваживать из магазинов

6 Июль 2020 2020-07-06T06:28:49+03:00

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В Хабаровске и Хабаровском районе, по данным на утро 6 июля зафиксировали 3836 случаев заражения коронавирусом. Городские власти оценивают ситуацию, как напряженную и поэтому предлагают действовать решительно.

Напомним, в магазинах краевой столицы проходят рейды с целью выявления нарушений масочного режима. За найденные недочеты инспекторы не стали карать жестко, провели профилактические беседы с нарушителями.

- Маски продавцы носят, спустив на подбородок, одевают их правильно при появлении проверяющих. Многие покупатели игнорируют масочный режим, довольно агрессивно реагируют на замечания, говорят, что их здоровье – это их личное дело, а маски не помогают. Позиция руководства предприятия должна быть жесткой – покупателей нужно провожать за пределы торговых залов без какой-либо полемики, так как положение дел с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровске остается напряженным, - прокомментировала Марина Троскалевская, заместитель начальника отдела торговой политики мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU