2020-07-06T06:51:05+03:00
Происшествия

В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска

Военнослужащий после демобилизации вернулся домой, но соблюдать режим не стал и заразил знакомого
Александр ШТААЛЬ
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В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из ХабаровскаВ Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из ХабаровскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска. По предварительной информации, молодой человек, демобилизованный из вооруженных сил России, приехал Якутск. В аэропорту ему вручили постановление заместителя Главного государственного санитарного врача по республике.

- Согласно документу он должен был провести в самоизоляции определенное время. Также у него взяли анализ, - рассказали в прокуратуре республики Саха (Якутия). - Однако мужчина не выполнил предписание и отправился из Якутска в поселок Депутатский Усть-Янского района.

Позже выяснилось, что у него положительный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. Также известно, что он заразил своего знакомого, летевшего с ним по маршруту «Якутск-Депутатский». Фигурант свою вину признал и раскаялся. На сегодняшний день в суде находится ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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