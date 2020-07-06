В Комсомольске-на-Амуре пятая часть пациентов с пневмонией заражена коронавирусом

6 Июль 2020 2020-07-06T08:55:16+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре, по данным на 6 июля 2020 года, лечение получают 334 пациента инфекционного госпиталя, созданного на базе городской больницы №2. Из них у 77 пациентов подтвержден COVID-19. За сутки выписали 0 человек, госпитализировали - шесть, летальных исходов - 0.

- Количество выявляемых граждан с этой болезнью не сокращается. Много и пациентов с пневмонией. В Комсомольске у 15-20 процентов заболевших пневмонией выявляют коронавирус, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в реанимационном отделении находятся 18 пациентов. Из них у восьми человек подозреваютCOVID-19. От пневмонии лечат 248 пациентов. За сутки поступило 16 пациентов с пневмонией. На амбулаторном лечении находятся 56 пациентов с COVID-19, из них семеро - это дети.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, предпринимать меры профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU