2020-07-06T08:54:08+03:00
Общество

В Хабаровском крае снова дожди

Осадки в регионе пройдут из-за циклона, пришедшего из Амурской области
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае снова дождиВ Хабаровском крае снова дождиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Синоптики сообщают, что циклон, пришедший из Амурской области, принесет в Хабаровский край дожди. До выходных кратковременные дожди местами будут сменяться грозовыми ливнями.

- После дождливой недели край окажется в области повышенного давления, дожди прекратятся. Суббота будет без осадков, а столбик термометра поднимется до уровня +25 +30 градусов. Днем ожидаем +18 +25 градусов, что немного ниже нормы, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что осадки могут спровоцировать разливы малых рек. На сегодняшний день гидрологи зафиксировали подъем воды на реке Уссури у села Лончаково в Бикинском районе на 10 сантиметров выше отметки уровня неблагоприятных явлений. Сегодня, 6 июля, там пройдет гребень паводка с подъемом воды на 10-20 сантиметров до отметок 370-380 сантиметров. Аналогичной назвали ситуацию в Вяземском районе, где у села Шереметьево в ближайшие двое суток вода может достичь отметки неблагоприятных явлений (810 сантиметров).

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток вода поднимется на 5-10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытием магазинов озадачились власти Хабаровского края
В Хабаровском крае нашли утонувшего в озере мужчину
В Хабаровский край бланки для ЕГЭ доставили во все школы
Хабаровчане поучаствуют в создании видеокниги о судьбе поколения
В Хабаровском крае компанию оштрафуют за горящую свалку
Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре пятая часть пациентов с пневмонией заражена коронавирусом
В Хабаровском крае снова дожди
Журавленок попал в руки людей в ЕАО
В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска
В Хабаровске покупателей без масок предложили выпроваживать из магазинов
Бонусы «Спасибо» можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении «Сбербанк Онлайн»
В Хабаровске раскрыли кражу в пансионате для пожилых людей
Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем воды
Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы