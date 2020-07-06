В Хабаровском крае снова дожди

6 Июль 2020 2020-07-06T08:54:08+03:00

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Синоптики сообщают, что циклон, пришедший из Амурской области, принесет в Хабаровский край дожди. До выходных кратковременные дожди местами будут сменяться грозовыми ливнями.

- После дождливой недели край окажется в области повышенного давления, дожди прекратятся. Суббота будет без осадков, а столбик термометра поднимется до уровня +25 +30 градусов. Днем ожидаем +18 +25 градусов, что немного ниже нормы, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что осадки могут спровоцировать разливы малых рек. На сегодняшний день гидрологи зафиксировали подъем воды на реке Уссури у села Лончаково в Бикинском районе на 10 сантиметров выше отметки уровня неблагоприятных явлений. Сегодня, 6 июля, там пройдет гребень паводка с подъемом воды на 10-20 сантиметров до отметок 370-380 сантиметров. Аналогичной назвали ситуацию в Вяземском районе, где у села Шереметьево в ближайшие двое суток вода может достичь отметки неблагоприятных явлений (810 сантиметров).

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток вода поднимется на 5-10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU