Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае
Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае. По прогнозам синоптиков, осадки прогнозируют 7-8 июля в Нанайском, Комсомольском Солнечном, Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко районах. Такие данные предоставили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Жителям края напоминают, что из-за плохой погоды может увеличиться число дорожных аварий. Есть вероятность сбоев в работе объектов ЖКХ. Также из-за обильных осадков могут подняться уровни воды в малых реках, случиться подтопления низкопойменных мест.
Отметим также, что органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия. Жителей региона убедительно просят проявить бдительность, отложить поездки на дальние расстояния, по возможности оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU