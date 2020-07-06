2020-07-06T09:23:23+03:00
Общество

Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае

Осадки прогнозируют 7-8 июля
Александр ШТААЛЬ
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Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском краеСильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском краеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае. По прогнозам синоптиков, осадки прогнозируют 7-8 июля в Нанайском, Комсомольском Солнечном, Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко районах. Такие данные предоставили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям края напоминают, что из-за плохой погоды может увеличиться число дорожных аварий. Есть вероятность сбоев в работе объектов ЖКХ. Также из-за обильных осадков могут подняться уровни воды в малых реках, случиться подтопления низкопойменных мест.

Отметим также, что органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия. Жителей региона убедительно просят проявить бдительность, отложить поездки на дальние расстояния, по возможности оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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