6 Июль 2020 2020-07-06T09:22:39+03:00

В Хабаровском крае компанию оштрафуют за горящую свалку ФОТО: Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае компанию оштрафуют за горящую свалку. По предварительной информации, отходы находятся близ поселка Токи. Складировали их здесь незаконно. По оценкам специалистов, на территории находится почти семь тысяч тонн мусора.

- В июне 2020 года инспекторы экологического надзора провели проверку, по итогу которой привлекли юридическое лицо к административной ответственности. В отношении директора предприятия и компании выписали штраф, - рассказали в Главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

После установления факта повторного нарушения представителей юридического лица пригласили в главное управление. Нарушитель должен был объясниться, в отношении него составили протокол за нарушение требований в области обращения с отходами. Также ему могут выписать штраф от 250 до 400 тысяч рублей.

Информацию о незаконных свалках принимают по телефону горячей линии (4212) 40-23-52 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU