6 Июль 2020 2020-07-06T09:50:42+03:00

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Хабаровчане поучаствуют в создании видеокниги о судьбе поколения военного времени. Проект реализуют до октября 2020 года в рамках всероссийского литературно-музыкального марафона «Судьба человека. Живая книга». Напомним, акция стартовала 27 мая, в Общероссийский день библиотек.

- В книгу включат фотографии фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Также в ней будут песни военных лет, отрывки из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». К слову, стартовала акция на Дону, на родине автора, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, проект посвятили годовщине Великой Победы, 115-летию Михаила Александровича Шолохова и Общероссийскому дню библиотек. Желающих присоединиться к нему приглашают подать заявку. Для этого нужно заполнить регистрационную форму, заранее прочитав и записав на видео отрывки рассказа «Судьба человека», песни из фильма «Судьба человека», представить фотографии военных лет из семейного архива.

ИСТОЧНИК KP.RU