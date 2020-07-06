2020-07-06T11:06:34+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нашли утонувшего в озере мужчину

Происшествие случилось на водоеме в селе Некрасовка
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае нашли утонувшего в озере мужчинуВ Хабаровском крае нашли утонувшего в озере мужчинуФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском районе завершилась поисковая операция на озере в селе Некрасовка. Ранее сообщалось, что группа спасателей отправилась на водоем с целью найти пропавшего мужчину. Об его исчезновении стало известно в минувшие выходные, 4 июля.

- Водолазы регионального отряда МЧС обследовали дно озера. Работали 47 минут. На глубине почти в пять метров обнаружили тело мужчины, зафиксировали его и подняли из воды на берег. На суше находились родственники пропавшего и сотрудники полиции, - рассказал Роман Гудалин, начальник водолазного подразделения ДВРПСО МЧС России.

После завершения операции спасатели обнаружили еще одного человека, которому нужна была помощь. Он находился в 300 метрах от озера на обочине. Его осмотрели, установили, что пульс есть, вызвали скорую помощь и оказали первую помощь. Как выяснилось, плохо ему стало из-за алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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