2020-07-06T11:27:08+03:00
Общество

Открытием магазинов озадачились власти Хабаровского края

Сергей Фургал назвал смешным, что жители региона ездят за покупками в Приморье
Александр ШТААЛЬ
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Открытием магазинов озадачились власти Хабаровского краяОткрытием магазинов озадачились власти Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Открытием магазинов озадачились власти Хабаровского края. Вопрос обсудили сегодня на заседании оперштаба по коронавирусу. Сергей Фургал поинтересовался у главы регионального управления Роспотребнадзора о том, почему не все магазины сегодня открыты.

- Мы не можем просто взять и сказать «Берите открывайтесь». Есть рекомендации, в которых прописано, что это можно будет сделать на третьем этапе. Регион пока не дошел до третьего этапа, - ответила Татьяна Зайцева, глава ведомства. – Мы обсудим этот вопрос в пятницу.

Отметим также, что Сахалин уже дошел до третьего этапа, в Приморье пока не достигли нужных результатов. Тем не менее, жители края ездят в Приморье за покупками. Глава региона остался недоволен тем, что магазины отдуваются за всех. Он не понял, почему на первых этажах торговых центров магазины открыты, а на вторых – нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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