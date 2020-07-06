6 Июль 2020 2020-07-06T12:12:38+03:00

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Министр культуры попросил открыть зоосад для хабаровчан. Свое предложение Александр Федосов озвучил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 6 июля.

Отметим также, что на заседании обсудили вопрос открытия детских лагерей. Ориентировочно разрешения получат к 13 июля. Однако Татьяна Зайцева, руководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что работать детские лагеря будут по новым санитарным правилам. Организации должны будут иметь санэпидзаключения, в том числе и на соответствие этим самым новым правилам. Специалисты ведомства проработают вопрос с федеральной службой по выдаче документов. Татьяна Зайцева отметила, что не может гарантировать, что учреждения откроются на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU